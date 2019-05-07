Пиар важнее жизни: кто на самом деле виноват в трагедии в Москве?

Российская пропаганда в социальных сетях раздувает в качестве основной причины гибели 41 человека на борту SSJ-100 ("Сухой суперджет") выживших пассажиров, которые брали ручную кладь. Но справедливы ли эти обвинения?

Нет! Это циничная попытка авиакомпании "Аэрофлот" и производителя "Сухой суперджет" отбиться от исков о компенсации ущерба от семей погибших. Ручная кладь, если и стала фактором гибели людей, то занимает в этом ряду 5-е место. А на 1-м месте то, что российские власти изо всех сил пытаются скрыть, чтобы избежать ответственности. Применяется прием дезинформации, чтобы отвлечь внимание от настоящих причин катастрофы, и скрыть, что полеты "Сухой суперджет" после катастрофы не останавливались. Давайте посмотрим, кто на самом деле виноват на основании фактов, которые опубликовали российские следователи и авиационные эксперты.

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1. "Сухой суперджет" получил попадание молнии на взлете, столкнувшись с грозовым фронтом.

Командир воздушного судна Денис Евдокимов повел самолет в грозовой фронт, где риск получить удар молнией был достаточно высок. Это говорит о проблемах с организацией безопасности воздушного движения в крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот", системной недооценки угроз.

2. После попадания молнии на SSJ-100 вышло из строя основное радиооборудование и часть системы управления.

Это говорит о конструктивных недостатках самолета, поскольку во всех современных самолетах защита от ударов молнии является одним из ключевых элементов безопасности, и самолеты должны после ударов молнией сохранять управляемость.

27 июля 2017 года украинский пилот в турецкой авиакомпании Александр Акопов точно посадил "Boeing" после того, как град полностью разбил лобовые стекла и обтекатель радара, ориентируясь по боковым стеклам и командам диспетчера. Акопов спас жизни 127-ми пассажиров и членов экипажа, и спас самолет.

В США последний случай гибели пассажирского самолета после удара молнией произошел в 1963 году, после чего все самолеты оборудуются системами безопасности, которые исключают катастрофу и обеспечивают молниезащиту.

3. При посадке "Сухой суперджет" дважды жестко ударился о посадочную полосу, удары были настолько сильные, что стойки шасси пробили топливные баки, возник пожар.

Командир корабля Денис Евдокимов совершил ошибку в расчетах при заходе на посадку, вместо касания полосы самолет жестко ударился о землю, затем второй раз. Именно в результате этого удара стойки шасси подломились и произошел пожар, который стал непосредственной причиной гибели людей.

Вероятно, посадку Евдокимова осложнила плохая управляемость "Сухой суперджет" в аварийном режиме.

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В 2009 году произошло "Чудо на Гудзоне" – после выхода из строя обоих двигателей пилот "Эйрбас А320" Чесли Салленбергер в режиме планирования – то есть без возможности уйти на второй круг, посадил на воду самолет и спас жизни 155-ти пассажиров и членов экипажа.



Аварийная посадка A320 на Гудзон – 15 января 2009 года

4. Эвакуация из самолета произошла в нарушение нормативов

Потрясают сообщения российских СМИ, что эвакуация пассажиров произошла за 55 секунд, согласно нормативам, и что экипаж самолета покинул борт последним. Это как? 41 человек погиб, они не вышли из самолета! Норматив дается на эвакуацию ВСЕХ пассажиров и членов экипажа, а если большая часть людей погибли – значит норматив НЕ ВЫПОЛНЕН!

5. Пассажиры с ручной кладью замедлили выход людей из самолета

Думаю, тащить с собой чемодан, когда вокруг все горит – дурная идея. И да, очередь с ручной кладью наверняка двигалась на несколько секунд медленней, чем если бы люди шли без чемоданов. И да, часть ответственности за дополнительные трупы россияне с чемоданами несут. Но только часть. Потому что не из-за чемоданов погибли 41 человек. Да, число жертв могло быть меньшим, но основные проблемы – это ответственность производителя самолета и авиакомпании, которые пренебрегли безопасностью и жизнями людей!

6. Почему пассажиры погибли так быстро?

Очевидно, что причиной гибели большинства пассажиров стал не сам огонь, а продукты горения. Это всегда основная причина гибели при пожаре – всего несколько вдохов горячего угарного газа, и человек погибает. Такое стремительное горение и отравление пассажиров, которое не позволило им эвакуироваться, наверняка связано с плохим качеством и высокой горючестью материалов внутренней отделки самолета. Так что прежде чем винить пассажиров с ручной кладью – надо выяснить, почему так быстро задохнулись люди, почему дым был таким токсичным. Это вина производителей "Суперджета".

Вывод: безопасность российской гражданской авиации – одна из самых низких в мире, катастрофы и аварии в РФ происходят гораздо чаще, чем в соседних странах.

Причины высокой аварийности: неграмотная организация полетов, нарушение правил безопасности и снижение качества подготовки пилотов.

"Сухой суперджет" SSJ-100 был призван стать одним из прорывных инновационных проектов президента Путина. В разработку и производство SSJ-100 вложили более 7 миллиардов долларов, плюс трудно подсчитать миллиарды государственных дотаций, которые направляются авиакомпаниям, чтобы они брали в аренду "Суперджет". Но весь этот пиар скрывает главное – самолет плохо спроектирован, он сырой, и его поторопились производить, чтобы побыстрее похвастаться результатами.

В 2012-м в Индонезии "Сухой суперджет" врезался в гору – радар самолета не обеспечил информацию о воздушной обстановке, а российский пилот решил лететь в тумане наобум, не владея обстановкой – погибло 45 человек.

В 2013-м в исландском Кефлавике при заходе на посадку у "Суперджета" не вышли шасси, при посадке на фюзеляж самолет получил повреждения.



Так выглядела посадка самолета "Сухой суперджет" в Исландии

10 октября 2018-го SSJ-100 авиакомпании "Якутия" вылетел за пределы взлетной полосы при посадке в Якутске и разбился – все 92 пассажира и члена экипажа остались живы, но самолет пошел на металлолом.

После катастрофы в Шереметьево полеты "суперджетов" в РФ приостановлены не были – хотя это нормальная практика в мире на период расследования летных происшествий. Потому что политика и пиар правителей в РФ гораздо важнее людских жизней и авиационной безопасности.

Государственная пропаганда делает все, чтобы скрыть настоящие причины гибели людей, а значит, новые катастрофы будут все равно.

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