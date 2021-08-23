Під Ave Maria: у Харкові відкрили меморіальну дошку Кернесу – відео з церемонії
Джерело:"Суспільне Харків"
На будівлі Харківської міської ради 23 серпня відкрили меморіальну дошку Геннадію Кернесу. На церемонію відкриття прийшли кілька десятків людей. Порядок забезпечували поліцейські.
Дошку відкрили у день Харкова. Участь у цьому взяли секретар міськради Ігор Терехов та син померлого мера Кирило Кернес.
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Біля входу у мерію встановили барельєф з портретом Кернеса, а також харківськими місцями, пов'язаними з його мерством:
- парк Горького з колесом огляду,
- пам'ятник Незалежності на площі Конституції,
- будівля Регіонального центру адмінпослуг,
- станція метро "Перемога".
"У цій будівлі з 2006 до 2020 року працював видатний харків'янин, почесний громадянин міста Харкова, харківський міський голова Кернес Геннадій Адольфович", – написано на меморіальній дошці.
Меморіальна дошка Кернесу у Харкові / Фото "Суспільне Харків"
Відкривали меморіал під виконання Ave Maria на скрипці. Після того до дошки принесли квіти.
Дивіться відео з відкриття меморіальної дошки Кернесу:
На відкриття меморіальної дошки Кернесу прийшли кілька десятків людей / Фото "Суспільне Харків"
До меморіалу принесли квіти / Фото "Суспільне Харків"