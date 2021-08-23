Під Ave Maria: у Харкові відкрили меморіальну дошку Кернесу – відео з церемонії

На будівлі Харківської міської ради 23 серпня відкрили меморіальну дошку Геннадію Кернесу. На церемонію відкриття прийшли кілька десятків людей. Порядок забезпечували поліцейські.

Дошку відкрили у день Харкова. Участь у цьому взяли секретар міськради Ігор Терехов та син померлого мера Кирило Кернес.

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Біля входу у мерію встановили барельєф з портретом Кернеса, а також харківськими місцями, пов'язаними з його мерством:

парк Горького з колесом огляду,

пам'ятник Незалежності на площі Конституції,

будівля Регіонального центру адмінпослуг,

станція метро "Перемога".

"У цій будівлі з 2006 до 2020 року працював видатний харків'янин, почесний громадянин міста Харкова, харківський міський голова Кернес Геннадій Адольфович", – написано на меморіальній дошці.



Меморіальна дошка Кернесу у Харкові / Фото "Суспільне Харків"

Відкривали меморіал під виконання Ave Maria на скрипці. Після того до дошки принесли квіти.

Дивіться відео з відкриття меморіальної дошки Кернесу:



На відкриття меморіальної дошки Кернесу прийшли кілька десятків людей / Фото "Суспільне Харків"



До меморіалу принесли квіти / Фото "Суспільне Харків"