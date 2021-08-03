Пожежа в трамваї сталася 2 серпня увечері. На місце події прибули працівники ДСНС.
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Встигли вийти
- Хоч пожежа сталася під час руху, водій швидко зреагував і викликав рятувальників.
- Пасажири вийшли з трамвая самі ще до прибуття ДСНС.
- Коли приїхали рятувальники, пожежа поширилась на 2 квадратних метри.
- Вони локалізували пожежу о 22:46 і ліквідували її о 23:07.
- Причина пожежі: теплові прояви електричної енергії. Тобто це може бути коротке замикання або перевантаження мережі. У ДСНС точно не повідомляють.
- На місці події працювали рятувальники 9 частини ДСНС Харківщини.
У Харкові загорівся трамвай №8 з пасажирами / Фото ДСНС Харківщини
Люди вийшли вчасно, тому ніхто не постраждав / Фото ДСНС Харківщини