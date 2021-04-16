Під Чугуєвом сталася смертельна ДТП: загинув 19-річний водій – фото, відео

У Харківській області біля міста Чугуєва пізно ввечері 15 квітня сталася аварія. Зіткнулись 2 легковика – ВАЗ-2106 та Renault Loga. 19-річний водій "Жигулів" помер на місці.
Джерело:ДСНС Харківщини
Його тіло довелось вирізати з понівеченої автівки за допомогою спеціальної техніки. Ще трьох чоловіків госпіталізували.
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Що відомо про ДТП
- Про дорожньо-транспортну пригоду повідомили на гарячу лінію о 21:13 15 квітня.
- Вона сталася на 544-му кілометрі траси Київ – Харків – Довжанський у Чугуївському районі на Харківщині.
Понівечена автівка ВАЗ-2106 / Фото фейсбук-пабліка "ХС. Харьков"
- Один водій загинув, іншого водія, а також пасажирів із обох автівок госпіталізували з травмами середньої важкості.
Понівечений легковик Reno Logan / Фото фейсбук-пабліка "ХС. Харьков"
- "Жигулі" зім'яло настільки, що тіло загиблого водія довелось вилучати рятувальникам.
Як працювали рятувальники / Фото ДСНС
Причину аварії поки не називають. Усі деталі у поліції обіцяють повідомити згодом.
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