Під Дніпром чоловік влаштував стрілянину і втік на BMW: є постраждалі

У селищі Курилівка біля Кам'янського між трьома чоловіками виникла суперечка. Один із них почав стрілянину й поранив своїх "суперників". Опісля зловмисник викрав їхнє авто і втік. Поліцейські згодом знайшли нападника й затримали його.

Щоб затримати зловмисника на Дніпропетровщині ввели спеціальну поліцейську операцію. Злочин стався 21 жовтня в селищі Курилівка Петриківського району.

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Поранив двох чоловіків і втік

Під час конфлікту між трьома чоловіками 38-річний зловмисник розпочав стрілянину. Він поранив водія та пасажира BMW X-5 з травматичного пістолета. Потім викрав їхнє авто та втік з місця злочину. Постраждалих відвезли до лікарні.

Під час спеціальної операції поліцейські знайшли викрадену автівку покинутою в селі Єлизаветівка. Згодом вони встановили особу підозрюваного. Ним виявився 38-річний житель Кам’янського.



Чоловік влаштував стрілянину під Дніпром / Фото Нацполіції

Чоловіка знайшли наступного дня

Зловмисника знайшли 22 жовтня у Кам’янському. Його затримали і відвезли до Дніпровського управління поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за незаконне заволодіння транспортним засобом та через замах на умисне вбивство двох людей. Невдовзі зловмисникові готують повідомлення про підозру.