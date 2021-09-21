Під Дніпром дівчина-підліток спалила прапор України під регіт друзів: обурливе відео

Неповнолітня дівчина з Дніпропетровщини потрапила у скандал. Вона опублікувало у мереж відео, на якому підпалює український прапор.

Цей інцидент трапився у Кам'янському, що на Дніпропетровщині. На відео, що потрапило у мережу, видно 2 дівчат-підлітків, ще одна – знімає все на телефон.

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"Це ж не мій прапор"

На оприлюднених кадрах одна з дівчат триває у руках запальничку та підпалений блакитно-жовтим прапорець. "Для чого ти це робиш, дурочка", – запитала в неї авторка відео.

"Це не мій прапор, все одно", – заявила палійка. "Так це прапор твоєї країни", – глузливо відреагувала її співрозмовниця. "Ну, але ж не мій", – пролунало з насмішкою у відповідь.

Дівчина з Дніпропетровщини підпалила український прапор: дивіться відео

Через скандал дівчину відрахували з модельної школи

З'ясувалося, що дівчинка навчається у місцевій модельній агенції GlorySchool. Адміністрація закладу оперативно відреагувала на скандал, який спровокувала їхня учениця. Там подякували користувачам, які повідомили їм про інцидент. При цьому, наголосили, що робота школи спрямована на розвиток не лише красивих дівчат. Мовляв, велику увагу приділяють й розвитку грамотних та освічених особистостей, якими Україна зможе пишатися.

На превеликий жаль, одна з наших учениць зробила абсолютно неприпустимий вчинок щодо державної символіки,

– зазначили в агенції.

Там додали, що не можуть не відреагувати на цю скандальну ситуацію й залишити її без уваги. "Ми публічно заявляємо, що ця учениця вже виключена з нашої школи", – мовиться у повідомленні GlorySchool.

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