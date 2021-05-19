Під Дніпром горів дачний кооператив: знищено один з будинків – фото

У місті Підгородне біля Дніпра близько 1 години ночі 19 травня загорілася дача у кооперативі. Вогонь повністю охопив будівлю.

На щастя, у будинку не було людей. Рятувальники гасили пожежу понад 2 години.

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Що відомо про пожежу у дачному кооперативі

До Служби порятунку надійшов виклик о 01:14 щодо загоряння будинку на вулиці Клубничній.

Коли працівники ДСНС приїхали на місце, вогонь вже охопив всю будівлю.



Рятувальники загасили пожежу / Фото ДСНС

Стихія знищила дах, перекриття та пошкодила конструкції будинку загальною площею 36 квадратні метри.

До ліквідації пожежі залучили 9 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.



Вогонь повністю знищив будинок / Фото ДСНС

Вогонь повністю загасили о 03:54.

Інформації про причину загоряння наразі немає.



Наслідки пожежу у дачному кооперативі / Фото ДСНС