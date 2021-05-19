Під Дніпром горів дачний кооператив: знищено один з будинків – фото

19 травня 2021 , 06:20
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Джерело:

ДСНС

У місті Підгородне біля Дніпра близько 1 години ночі 19 травня загорілася дача у кооперативі. Вогонь повністю охопив будівлю.

На щастя, у будинку не було людей. Рятувальники гасили пожежу понад 2 години.

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Що відомо про пожежу у дачному кооперативі

  • До Служби порятунку надійшов виклик о 01:14 щодо загоряння будинку на вулиці Клубничній.
  • Коли працівники ДСНС приїхали на місце, вогонь вже охопив всю будівлю.


Рятувальники загасили пожежу / Фото ДСНС

  • Стихія знищила дах, перекриття та пошкодила конструкції будинку загальною площею 36 квадратні метри.
  • До ліквідації пожежі залучили 9 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.


Вогонь повністю знищив будинок / Фото ДСНС

  • Вогонь повністю загасили о 03:54.
  • Інформації про причину загоряння наразі немає.


Наслідки пожежу у дачному кооперативі / Фото ДСНС

Автор: Вікторія Андрєєва