Під Дніпром невідомий викрав авто і втік: ЗМІ повідомляють про стрілянину

У Петриківському районі на Дніпропетровщині невідомий викрав авто і втік. У мережі кажуть, що він до того ж влаштував стрілянину. Авто згодом знайшли, а зловмисника розшукують досі.

Проти чоловіка поліцейські відкрили кримінальне провадження за викрадення авто. Факт стрілянини журналістам 24 каналу не підтвердили. Наразі всі деталі з'ясовують.

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Викрав авто і втік

На Дніпропетровщині чоловік викрав авто, а згодом покинув його і втік. Поліцейським за деякий час вдалося знайти легковик, але самого зловмисника розшукують досі.

Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за "незаконне заволодіння транспортним засобом".

У ЗМІ кажуть, що була ще й стрілянина

За даними телеграму "Дніпро Оперативний", чоловік влаштував стрілянину. Проте сталося це в Кам'янському.

Невідомий двічі стріляв у голову чоловікові і його напарнику. На щастя, він не потрапив. Товариші змогли вихопити у нього зброю.

Після інциденту зловмисник втік на BMW X-5. Поліцейські теж знайшли авто покинутим, а чоловіка не місці не виявили. Оскільки деякі деталі інциденту збігаються, то, ймовірно, це той самий випадок.

Якщо його провину доведуть, то максимально зловмисникові може загрожувати від 3 до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий термін.