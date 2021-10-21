Під Дніпром невідомий викрав авто і втік: ЗМІ повідомляють про стрілянину
21 жовтня 2021 , 17:42Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Петриківському районі на Дніпропетровщині невідомий викрав авто і втік. У мережі кажуть, що він до того ж влаштував стрілянину. Авто згодом знайшли, а зловмисника розшукують досі.
Проти чоловіка поліцейські відкрили кримінальне провадження за викрадення авто. Факт стрілянини журналістам 24 каналу не підтвердили. Наразі всі деталі з'ясовують.
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Викрав авто і втік
На Дніпропетровщині чоловік викрав авто, а згодом покинув його і втік. Поліцейським за деякий час вдалося знайти легковик, але самого зловмисника розшукують досі.
Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження за "незаконне заволодіння транспортним засобом".Зверніть увагу! Якщо його провину доведуть, то максимально зловмисникові може загрожувати від 3 до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий термін.
У ЗМІ кажуть, що була ще й стрілянина
- За даними телеграму "Дніпро Оперативний", чоловік влаштував стрілянину. Проте сталося це в Кам'янському.
- Невідомий двічі стріляв у голову чоловікові і його напарнику. На щастя, він не потрапив. Товариші змогли вихопити у нього зброю.
- Після інциденту зловмисник втік на BMW X-5. Поліцейські теж знайшли авто покинутим, а чоловіка не місці не виявили. Оскільки деякі деталі інциденту збігаються, то, ймовірно, це той самий випадок.