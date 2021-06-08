Отруйні тарантули нападають на жителів Дніпра: фото

У мікрорайоні Одинківка в Дніпрі люди на своїх подвір'ях почали виявляти великих павуків і їх нори. Згодом з'ясувалось, що це отруйний тарантул. Також розповіли, що в місті були випадки нападів цих павуків на людей.

Фото павука зробив користувач Станіслав Жовненко. Він його опублікував у спільноті "Події Одинківки" 6 червня.

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Що написали користувачі

Чоловік розповів, що знайшов членистоногого в нірці. Вона була розташована на його городі.



Тарантул, якого виявили на Дніпропетровщині / Фото Станіслава Жовненка

У коментарях до цього посту люди повідомили, що цей вид павуків називається "тарантул південноруський". Також вони зазначили, що останнім часом їх у регіоні виявляють досить часто.

Жителька Дніпра Марина Литвин розповіла, що такий самий павук 2 роки тому вкусив її бабцю. Це трапилося також на городі. Як наслідок, у жінки була лихоманка та висока температура.

Довелося розпилювати кільце. Рука була, як боксерська рукавичка. Робили операцію,

– додала Марина Литвин.

Також користувачка Анна Подколзина написала, що особливо агресивно поводяться самки павуків, які мають дітей. За її словами, вони можуть стрибати на висоту до 1 метра.



На у Дніпрі виявили отруйного тарантула / Фото Станіслава Жовненка

Більше про цей вид павуків

Тарантул південноруський поширений у степах.

А саме в Європі, Середній Азії, Південному Сибірі й Далекому Сході.

Це найбільші павуки, які живуть в Україні.

Також вид один із найбільших у Європі.

Розмір тіла цих павуків – до 4 сантиметрів із ногами до 7 сантиметрів.

Самиці південноруського тарантула живуть у норах до 60 см глибиною.

Звідти вони вистрибують і захоплюють здобич.

Вид входить до переліку тварин, які підлягають охороні на Київщині.

Інформація взята з "Вікіпедії".



Зображення тарантула південноруського / Фото "Вікіпедії"