Отруйні тарантули нападають на жителів Дніпра: фото

8 червня 2021 , 19:03
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Джерело:

"Події Одинківки"

У мікрорайоні Одинківка в Дніпрі люди на своїх подвір'ях почали виявляти великих павуків і їх нори. Згодом з'ясувалось, що це отруйний тарантул. Також розповіли, що в місті були випадки нападів цих павуків на людей.

Фото павука зробив користувач Станіслав Жовненко. Він його опублікував у спільноті "Події Одинківки" 6 червня.

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Що написали користувачі

Чоловік розповів, що знайшов членистоногого в нірці. Вона була розташована на його городі.


Тарантул, якого виявили на Дніпропетровщині / Фото Станіслава Жовненка

У коментарях до цього посту люди повідомили, що цей вид павуків називається "тарантул південноруський". Також вони зазначили, що останнім часом їх у регіоні виявляють досить часто.

Жителька Дніпра Марина Литвин розповіла, що такий самий павук 2 роки тому вкусив її бабцю. Це трапилося також на городі. Як наслідок, у жінки була лихоманка та висока температура.

Довелося розпилювати кільце. Рука була, як боксерська рукавичка. Робили операцію,
– додала Марина Литвин.

Також користувачка Анна Подколзина написала, що особливо агресивно поводяться самки павуків, які мають дітей. За її словами, вони можуть стрибати на висоту до 1 метра.


На у Дніпрі виявили отруйного тарантула / Фото Станіслава Жовненка

Більше про цей вид павуків

  • Тарантул південноруський поширений у степах.
  • А саме в Європі, Середній Азії, Південному Сибірі й Далекому Сході.
  • Це найбільші павуки, які живуть в Україні.
  • Також вид один із найбільших у Європі.
  • Розмір тіла цих павуків – до 4 сантиметрів із ногами до 7 сантиметрів.
  • Самиці південноруського тарантула живуть у норах до 60 см глибиною.
  • Звідти вони вистрибують і захоплюють здобич.
  • Вид входить до переліку тварин, які підлягають охороні на Київщині.

Інформація взята з "Вікіпедії".


Зображення тарантула південноруського / Фото "Вікіпедії"

Зверніть увагу! Жителі Львова почали бити на сполох через велику популяцію гадюк. Зазвичай ці плазуни не наближаються близько до людей, проте у мікрорайоні Рясне-2 вони чомусь живуть біля школи й навіть заповзають у під'їзди. Про це повідомили 12 травня. 
Автор: Олександр Марчак