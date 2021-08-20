Під Дніпром палала трансформаторна підстанція: шокуючі відео

У селищі міського типу Слобожанське під Дніпром 20 серпня спалахнула трансформаторна підстанція. Очевидці зняли на відео величезний стовп вогню та диму, який звідти йшов.

До рятувальників щодо цього інциденту звернулися приблизно о 09:40. По прибуттю вони почали вже гасити масштабну пожежу на 100 метрів квадратних.

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Пожежа трансформаторної підстанції: дивіться відео телеграму "Днепр оперативный"

Певний час не було світла

На відео з місця видно чорний густий дим і полум'я, яке охопило трансформатор. Для гасіння пожежі знадобилася приблизно година.

Видання 056.ua повідомило, що внаслідок цієї пожежі без електропостачання залишилися багато будівель. Зокрема, це були житлові будинки, офіси та магазини. Проте одразу після гасіння приїхали електрики, які відновили роботу підстанції.

Коли відбувається аварійне відімкнення електропостачання, варто вимикати з розетки всі електропристрої. Коли постачання відновлюють, напруга може бути надто високою, тому техніка може вийти з ладу.

Загорілися трансформатори під Дніпром / Фото ДСНС і 056.ua

Останні гучні пожежі

У Новоград-Волинському районі на Житомирщині 18 серпня під час пожежі загинула дитина. Там загорівся сарай, у якому бавився хлопчик. Ця будівля згоріла дотла.

18 серпня трапилася пожежа на Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області. Для того, щоб погасити займання знадобилося приблизно 2 години.

У цей день також виникла пожежа на території Золочівського радіозаводу. Вогонь знищив приблизно 1200 квадратних метрів даху. Люди, які були в будівлі перед загорянням, не постраждали.

Рятувальники гасять трансформатор під Дніпром: дивіться відео ДСНС