У Дніпровському районі на подвір'я приватного будинку залізла велика змія. Щоб її забрати довелося викликати рятувальників. Вони приїхали та забрали плазуна, який ховався під речами людей.

Це трапилося на вулиці Іванова в селищі Любимівка 16 травня. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Актуально Львів'яни б'ють на сполох: на Рясному гадюки повзають біля школи та у під'їздах – фото

Рятувальник шукає змію на подвір'ї / Фото ДСНС Більше про цю подію Люди помітили в себе на подвір'ї змію завдовшки приблизно 1,5 метра.

О 14:56 вони зателефонували до служби порятунку "101".

На місце одразу відправили 5 працівників ДСНС.

Коли вони приїхали, змія ховалася під шматками металу.

Плазуна витягнули за допомогою спеціального інструменту й помістили в клітку.

Згодом змію випустили за межами села.

Змія, яку впіймали рятувальники під Дніпром / Фото ДСНС Зверніть увагу! У Новокодацькому районі Дніпра до ванної кімнати приватного житлового будинку 18 квітня залізла змія. Туди викликали рятувальників. Поки вони не приїхали, плазуна тримали шваброю.