Велика змія ховалася на подвір'ї: як ловили плазуна під Дніпром – фото

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У Дніпровському районі на подвір'я приватного будинку залізла велика змія. Щоб її забрати довелося викликати рятувальників. Вони приїхали та забрали плазуна, який ховався під речами людей.

Джерело:

ДСНС Дніпропетровщини

Це трапилося на вулиці Іванова в селищі Любимівка 16 травня. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Рятувальник шукає змію на подвір'ї / Фото ДСНС 

Більше про цю подію

  • Люди помітили в себе на подвір'ї змію завдовшки приблизно 1,5 метра.
  • О 14:56 вони зателефонували до служби порятунку "101".
  • На місце одразу відправили 5 працівників ДСНС.
  • Коли вони приїхали, змія ховалася під шматками металу.
  • Плазуна витягнули за допомогою спеціального інструменту й помістили в клітку.
  • Згодом змію випустили за межами села.


Змія, яку впіймали рятувальники під Дніпром / Фото ДСНС

Зверніть увагу! У Новокодацькому районі Дніпра до ванної кімнати приватного житлового будинку 18 квітня залізла змія. Туди викликали рятувальників. Поки вони не приїхали, плазуна тримали шваброю.