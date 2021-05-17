Велика змія ховалася на подвір'ї: як ловили плазуна під Дніпром – фото

У Дніпровському районі на подвір'я приватного будинку залізла велика змія. Щоб її забрати довелося викликати рятувальників. Вони приїхали та забрали плазуна, який ховався під речами людей.
Джерело:ДСНС Дніпропетровщини
Це трапилося на вулиці Іванова в селищі Любимівка 16 травня. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
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Рятувальник шукає змію на подвір'ї / Фото ДСНС
Більше про цю подію
- Люди помітили в себе на подвір'ї змію завдовшки приблизно 1,5 метра.
- О 14:56 вони зателефонували до служби порятунку "101".
- На місце одразу відправили 5 працівників ДСНС.
- Коли вони приїхали, змія ховалася під шматками металу.
- Плазуна витягнули за допомогою спеціального інструменту й помістили в клітку.
- Згодом змію випустили за межами села.
Змія, яку впіймали рятувальники під Дніпром / Фото ДСНС