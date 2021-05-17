Поліцейські затримали чоловіка, який підірвав гранату на одній із вулиць біля міста Синельникове. Він був п'яним, тому пояснити свої дії не зміг.

На місце приїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група. На щастя, ніхто не постраждав. Актуально У Києві в будинку на Вернадського прогримів вибух: що сталося – відео Що відомо про інцидент Подія сталася близько 22 години 16 травня на селища Славгород.

Про вибух повідомили місцеві мешканці.

За попередніми даними правоохоронців вибухнула граната РГД-5.

Інцидент стався через те, що 32-річний мешканець селища напився та вирішив похуліганити.

Він кинув гранату у нежилий будинок, розташований на одній з вулиць населеного пункту.

Речові докази цього злочину / Фото Нацполіція У Поліції вирішують питання щодо повідомлення про підозру

Відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство.

Максимальне покарання – позбавлення волі до 7 років.