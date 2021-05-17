Під Дніпром прогримів вибух: чоловік кинув гранату в будинок – фото
Поліцейські затримали чоловіка, який підірвав гранату на одній із вулиць біля міста Синельникове. Він був п'яним, тому пояснити свої дії не зміг.
Джерело:Національна поліція
На місце приїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група. На щастя, ніхто не постраждав.
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Що відомо про інцидент
- Подія сталася близько 22 години 16 травня на селища Славгород.
- Про вибух повідомили місцеві мешканці.
- За попередніми даними правоохоронців вибухнула граната РГД-5.
- Інцидент стався через те, що 32-річний мешканець селища напився та вирішив похуліганити.
- Він кинув гранату у нежилий будинок, розташований на одній з вулиць населеного пункту.
Речові докази цього злочину / Фото Нацполіція
- У Поліції вирішують питання щодо повідомлення про підозру
- Відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство.
- Максимальне покарання – позбавлення волі до 7 років.
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