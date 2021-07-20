Інцидент трапився 20 липня. Про це повідомила місцева жителька Євгенія Матвійчук.

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Собаки мали бирки на вухах

Жінка розповіла, що все трапилось за лічені секунди. Люди навіть не встигли зреагувати та відігнати псів. Собаки були з бирками, тому не мали загрожувати ні тваринам, ні людям.



Під Дніпром собаки накинулись на кошеня та роздерли його / Фото "Сайт міста Дніпра"

Що кажуть місцеві

У дворі – багато бездомних псів, тому з дітьми інколи гуляти страшно.

Одного разу собака накинувся на 3-річну дівчинку. На щастя, все обійшлося.

Потрібно звернутися до місцевої влади, щоб вона вирішила це питання.

Дехто з людей вже підписав петицію щодо бездомних собак і котів.

Зверніть увагу! Нещодавно в Дніпрі хаскі покусав жительку Дніпра. Він вчепився в її обличчя і не хотів відпускати. Потерпіла написала заяву в поліцію. Господаря собаки розшукують.



Усе трапилось за лічені секунди / Скриншот допису очевидця з фейсбуку "Моє Слобожанське"