Інцидент трапився 20 липня. Про це повідомила місцева жителька Євгенія Матвійчук.
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Собаки мали бирки на вухах
Жінка розповіла, що все трапилось за лічені секунди. Люди навіть не встигли зреагувати та відігнати псів. Собаки були з бирками, тому не мали загрожувати ні тваринам, ні людям.
Під Дніпром собаки накинулись на кошеня та роздерли його / Фото "Сайт міста Дніпра"
Що кажуть місцеві
- У дворі – багато бездомних псів, тому з дітьми інколи гуляти страшно.
- Одного разу собака накинувся на 3-річну дівчинку. На щастя, все обійшлося.
- Потрібно звернутися до місцевої влади, щоб вона вирішила це питання.
- Дехто з людей вже підписав петицію щодо бездомних собак і котів.
Усе трапилось за лічені секунди / Скриншот допису очевидця з фейсбуку "Моє Слобожанське"