Також нападали на дітей: зграя псів роздерла кошеня під Дніпром

У селищі Слобожанське під Дніпром собаки накинулись на кошеня та роздерли його. Пси витягнули кошеня з-під авто, де воно ховалося. Мати котика ледь врятувалася. Місцеві пишуть, що собаки також нападали на їхніх дітей.

Інцидент трапився 20 липня. Про це повідомила місцева жителька Євгенія Матвійчук.

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Собаки мали бирки на вухах

Жінка розповіла, що все трапилось за лічені секунди. Люди навіть не встигли зреагувати та відігнати псів. Собаки були з бирками, тому не мали загрожувати ні тваринам, ні людям.



Під Дніпром собаки накинулись на кошеня та роздерли його / Фото "Сайт міста Дніпра"

Що кажуть місцеві

У дворі – багато бездомних псів, тому з дітьми інколи гуляти страшно.

Одного разу собака накинувся на 3-річну дівчинку. На щастя, все обійшлося.

Потрібно звернутися до місцевої влади, щоб вона вирішила це питання.

Дехто з людей вже підписав петицію щодо бездомних собак і котів.

Нещодавно в Дніпрі хаскі покусав жительку Дніпра. Він вчепився в її обличчя і не хотів відпускати. Потерпіла написала заяву в поліцію. Господаря собаки розшукують.



Усе трапилось за лічені секунди / Скриншот допису очевидця з фейсбуку "Моє Слобожанське"