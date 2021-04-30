У Софіївському районі Дніпропетровщині чоловік шукав металобрухт. Він знайшов 3 застарілих та заржавілих боєприпаси та повідомив у службу надзвичайних ситуацій.

На місці вони знайшли масштабну схованку протитанкових мін. Перевірка території триває третій день. До теми У Львові біля супермаркету "Арсен" знайшли гранату: фото Що відомо про схованку 28 квітня на гарячу лінію в ДСНС надійшов виклик про те, що місцевий мешканець села Деладово відкопав боєприпаси часів Другої Світової.

Спецслужбовці продовжують перевірку території / Фото ДСНС Територію перевіряли протягом двох днів, на місці ще працюють спеціалісти.

Вони виявили 375 протитанкових мін ТМІ-42 часів Другої світової.

Виявлені боєприпаси / Фото ДСНС Небезпечну ділянку цілодобово охороняють правоохоронці.

Як відбувається процес обстеження території / Фото ДСНС У ДСНС повідомили, що після закінчення перевірки усі боєприпаси знешкодять шляхом контрольованого підриву. Як відбувається пошук старих протитанкових мін: відео