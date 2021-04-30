Шукав металобрухт, знайшов міни: під Дніпром чоловік виявив масштабних схрон боєприпасів

У Софіївському районі Дніпропетровщині чоловік шукав металобрухт. Він знайшов 3 застарілих та заржавілих боєприпаси та повідомив у службу надзвичайних ситуацій.
Джерело:ДСНС
На місці вони знайшли масштабну схованку протитанкових мін. Перевірка території триває третій день.
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Що відомо про схованку
- 28 квітня на гарячу лінію в ДСНС надійшов виклик про те, що місцевий мешканець села Деладово відкопав боєприпаси часів Другої Світової.
Спецслужбовці продовжують перевірку території / Фото ДСНС
- Територію перевіряли протягом двох днів, на місці ще працюють спеціалісти.
- Вони виявили 375 протитанкових мін ТМІ-42 часів Другої світової.
Виявлені боєприпаси / Фото ДСНС
- Небезпечну ділянку цілодобово охороняють правоохоронці.
Як відбувається процес обстеження території / Фото ДСНС
- У ДСНС повідомили, що після закінчення перевірки усі боєприпаси знешкодять шляхом контрольованого підриву.
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