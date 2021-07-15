Під Дніпром знайшли тіло чоловіка, який публічно розповів про знущання з дитини

Під Дніпром знайшли тіло Олександра Мироненка, який раніше розповів на всю країну про знущання зі своєї дитини. У нього було перерізане горло.

Померлого виявили 13 липня приблизно о 16 годині. Він лежав на мості між селом Шульгівка та хутором Судівка.

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Що розповів на телебаченні

Олександр Мироненко був батьком 3-річної дівчинки, яка перебуває в комі. Є версія, що це сталося через побиття матір'ю та її співмешканцем. Потім пара заявила, що дівчинка впала з вишні.

Загиблий за день до смерті розповів про знущання зі своєї дитини в програмі на телеканалі "Україна". Він казав, що востаннє бачив свою доньку за 11 днів до її ймовірного побиття. А про стан дівчинки дізнався лише коли до нього приїхала поліція.

Мати дівчинки Світлана пройшла перевірку на детекторі брехні. Вона виявила, що жінка неодноразово била свою доньку. Також у студії говорили, що дитину міг бити співмешканець жінки.

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Що сказали правоохоронці

У поліції Дніпропетровщини розповіли журналістам, що вже відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Проте в ній є примітка "самогубство".

Однак остаточна версія слідства буде після проведення судово-медичної експертизи. Тіло чоловіка вже туди направили.