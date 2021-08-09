На щастя, усі туристи залишилися неушкодженими. У водія автобуса відкритий перелом ноги.

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Водій не впорався з кермуванням.

Аварія сталася на автошляху Харків – Красноград – Перещепино. За попередніми даними поліції, 48-річний водій автобуса Neoplan не впорався з кермуванням і врізався у відбійник.



Під Харковом автобус врізався у відбійник

У поліції також повідомили, що від удару об відбійник водій втратив свідомість і його непритомним доставили до Красноградської лікарні. Зараз він перебуває під наглядом лікарів.

Ймовірно, причиною ДТП стало те, що водій заснув за кермом. Зараз поліція з'ясовує усі деталі ДТП для того, щоб відкрити кримінальне провадження.



Ніхто з пасажирів автобуса в аварії не постраждав

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