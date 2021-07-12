Збив хлопця на смерть і поїхав: розшукують винуватця ДТП у Харкові – фото

В селищі Ольхівка в Харківському районі автомобіль збив 26-річного хлопця та поїхав із місця аварії. Згодом потерпілий помер від отриманих травм.

Трагедія трапилась приблизно о 4 ранку 11 липня. Наразі цей автомобіль вже почали шукати правоохоронці.

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Авто зняли камери

Загиблий був жителем села Елітне.

Його тіло згодом знайшли на дорозі.

Автомобіль, який збив хлопця, потрапив на камери відеоспостереження.

Однак через велику швидкість там не видно його номери.

Відомо лише, що це був білий легковик.

Автомобіль, який збив хлопця / Фото телеграму "Харків 1654"

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до загибелі людини. Якщо винного знайдуть, йому загрожує від 3 до 8 років в'язниці.