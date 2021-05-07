Під Харковом до тла згоріла вантажівка: вогонь перекинувся на сусіднє авто й будівлю – відео

У Пісочинській територіальній громаді в Харківському районі 6 травня загорілась вантажівка. Це трапилося, коли вона була запаркована. Також там загорілись будівля та вантажівка поряд.

До пожежників звернулися о 22:42. Після цього вони поїхали в село Надточії, де це відбувалось.

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Причину виникнення пожежі поки з'ясовують. На момент прибуття рятувальників, полум'я вже охопило вантажівку та її тентований причіп. Загальна площа пожежі була приблизно 50 метрів квадратних.



Рятувальник гасить вантажівку на Харківщині / Фото ДСНС

Окрім цього, вогонь поширився на сусідню вантажівку та її напівпричіп. Збоку також загорівся дах невеликої будівлі.

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Рятувальники оглядають вантажівки, яка згоріла / Фото ДСНС

Вогонь змогли локалізувати лише о 23:07, а повністю загасили о 00:29. Для цього використовували піну.



Наслідки пожежі вантажівки на Харківщині / Фото ДСНС