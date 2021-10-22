Під Харковом горів житловий будинок, загинули троє людей

У селі Червоне Лозівського району на Харківщині сталася смертельна пожежа. Від вогню загинула ціла родина.

Вогонь виник в одноповерховому приватному будинку на вулиці Капцова. Займання помітили сусіди і викликали рятувальників.

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Пожежа забрала життя трьох людей

До ДСНС вони подзвонили, коли над будинком здіймалася ціла заграва. На виклик одразу ж направили 2 оперативні відділення 45 Державної пожежно-рятувальної частини. Коли приїхали пожежники, було вже запізно.

Пожежа охопила всю площу будинку, яка складала 80 квадратних метрів. Дерев'яні конструкції перекриття і даху у багатьох місцях зруйнувались.

На пожежі виявили загиблою цілу сім'ю:

63-річного чоловіка,

65-річну жінку,

їхнього 43-річного сина.

Остаточна ліквідація вогню відбулась о 06:58. На місці події працювало 10 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС. Причину та остаточні обставини пожежі встановлюють.

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