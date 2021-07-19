Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом погроз. Про це повідомили у Відділі комунікацій поліції Харківської області.
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Детальніше про інцидент
Про злочин повідомив представник інформагентства, звернувшись із заявою 18 липня об 11:38.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група, що оглянула місце події і вилучила речові докази.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про погрозу або насильство щодо журналіста. Максимальне покарання передбачає до 3 років позбавлення волі,
– зазначили у поліції.
Наразі вживають заходів щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.
На Харківщині "коктейлями Молотова" закидали будинок журналіста / Фото Нацполіції
У Харківській області "коктейлями Молотова" закидали будинок журналіста / Фото Нацполіції