Під Харковом зіштовхнулись два легковика: в ДТП постраждало 7 людей – фото
Аварія сталась неподалік села Хоролі на Харківщині. Два авто зіштовхнулись пообідді 28 квітня. В результаті зіткнення постраждали обидва водії та їхні пасажири.
Джерело:Нацполіція
Їх доставили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Поліція розслідує цей інцидент.
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Що відомо про аварію на Харківщині
- ДТП сталася о 14:40 в середу.
- Зіштовхнулись дві старі автівки – ВАЗ-21011 та ВАЗ-21099.
Зіткнення двох авто під Харковом / Фото Нацполіції
- Машиною ВАЗ-21011 керував 18-річний юнак, що перевозив ще й трьох знайомих віком від 16 до 18 років.
- Керманичем автівки ВАЗ-21099 був 64-річний чоловік, з яким їхали дві 34-річні жінки.
Понівечене авто в результаті зіткнення / Фото Нацполіція
- За версією слідства, юний водій не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.
- Через лобове зіткнення постраждали усі учасники – їх довелося ушпиталити.
Аварія на Харківщині: лобове зіткнення двох авто / Фото Нацполіція
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки руху.
- Якщо у суді доведуть провину – 18-річного водія можуть ув'язнити на строк до 3 років та позбавити права керувати транспортними засобами.
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