Аварія сталась неподалік села Хоролі на Харківщині. Два авто зіштовхнулись пообідді 28 квітня. В результаті зіткнення постраждали обидва водії та їхні пасажири.

Їх доставили до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Поліція розслідує цей інцидент. До теми Збило авто і наїхав тролейбус: жорстка ДТП з пішоходом у Дніпрі Що відомо про аварію на Харківщині ДТП сталася о 14:40 в середу.

Зіштовхнулись дві старі автівки – ВАЗ-21011 та ВАЗ-21099.

Зіткнення двох авто під Харковом / Фото Нацполіції Машиною ВАЗ-21011 керував 18-річний юнак, що перевозив ще й трьох знайомих віком від 16 до 18 років.

Керманичем автівки ВАЗ-21099 був 64-річний чоловік, з яким їхали дві 34-річні жінки.

Понівечене авто в результаті зіткнення / Фото Нацполіція За версією слідства, юний водій не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

Через лобове зіткнення постраждали усі учасники – їх довелося ушпиталити.

Аварія на Харківщині: лобове зіткнення двох авто / Фото Нацполіція Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки руху.

Якщо у суді доведуть провину – 18-річного водія можуть ув'язнити на строк до 3 років та позбавити права керувати транспортними засобами.