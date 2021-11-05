До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу 5 листопада о 08:55. Загорівся будинок на вулиці Полуничній.

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Знайшли мертву жінку

Рятувальники встановили, що в житловій кімнаті горів матрац на площі 0,5 квадратних метра. Пожежу погасили ще до прибуття співробітників ДСНС.

На місці пожежі рятувальники виявили тіло жінки 1972 року народження. Причина та обставини даної пожежі наразі встановлюються. На місці працювали вогнеборці 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

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