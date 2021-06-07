ДТП зі стріляниною під Харковом: нетверезий водій збив стовп та влаштував сутичку з журналістом

У селищі Пісочин, що в передмісті Харкова, автомобіль Toyota врізався у стовп. Згодом нетверезий водій легковика влаштував сутичку з журналістом, який став очевидцем ДТП та знімав відео з місця події.

У поліції Харківської області поінформували, що повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло 6 червня о 21:25.

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По прибуттю на місце поліцейські виявили винуватця ДТП, який за зовнішніми ознаками перебував у стані алкогольного сп’яніння, та ще декількох чоловіків, серед яких був місцевий журналіст,

– зазначили правоохоронці.

Вдалося з'ясувати, що між 42-річним водієм Toyota стався конфлікт з представником ЗМІ через те, що останній знімав на телефон відео з місця аварії.

За словами журналіста, винуватець ДТП та двоє невідомих агресивно налаштованих чоловіків почали його штовхати. Намагаючись врегулювати конфлікт, медійник зробив один попереджувальний постріл у повітря з травматичної зброї.

У ДТП постраждала дитина

Правоохоронці поліцейські склали адміністративні протоколи за статтями: про порушення правил дорожнього руху та про керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння.

Місцеві ЗМІ стверджують, що нетверезий водій також розбив битою лобове скло автомобіля ВАЗ 2112, з яким нібито "не поділив дорогу".

Окрім цього, додають, що місці аварії також перебувала дитина, яка сиділа на пасажирському сидінні Toyota, але її швидко забрали звідти.

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