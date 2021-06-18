У магазині в цей момент було ще 2 дітей. Відео інциденту зафіксували камери спостереження.

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Як все відбувалось

Чоловік зайшов в магазин і одразу почав себе агресивно поводити. Він схопив продавчиню за руку і протягнув через половину приміщення. У такий спосіб він витягнув жінку через морозильну камеру на середину магазину. Коли продавчиня піднялася – чоловік вдарив її ногою.

Ба більше, чоловік дозволяв собі кидати у жінку товаром.

Зверніть увагу! На відео присутні сцени насильства.

Свідки розповіли, що чоловік був п'яним

У мережі свідки інциденту розповіли, що "покупець" був п'яним і вимагав у продавчині гроші. Також зазначили, що жінка натиснула тривожну кнопку і вже за 5 хвилин приїхали правоохоронці. Наразі цю інформацію офіційно ніхто не підтвердив.

Також існує інформація, що власники магазину написали заяву у поліцію.