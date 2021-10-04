29-річного потерпілого відвезли до лікарні. Проти зловмисника відкрили кримінальне провадження. Трапилося це 4 жовтня.

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Був п'яний і неадекватно поводився

До патрульних за допомогою звернулася жінка. Вона повідомила, що біля магазину на Шкільній невідомий в стані сп’яніння неадекватно поводиться. До того ж він нацьковує свою собаку на людей і сам кидається на перехожих.



У Харкові п'яний чоловік вдарив поліцейського / Фото Нацполіції

На місці події поліцейські виявили 34-річного місцевого жителя. Він справді був нетверезий і поводився агресивно. На зауваження працівників поліції чоловік не реагував.

Вдарив поліцейського раптово

Згодом він підійшов до одного з правоохоронців та вдарив його головою у чоло. Потерпілого з раною на голові відвезли до лікарні.



Потерпілого відвезли до лікарні / Фото Нацполіції

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за погрозу й насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років.

Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу. Швидше за все зловмисника утримуватимуть під вартою.