Під Харковом розстріляли автобус: Кива каже, що є загиблі – ЗМІ пишуть лише про поранених
На трасі Київ – Харків невідомі розстріляли автобус з людьми. На ньому пересувалися члени організації "Патріоти – За життя". Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива повідомив про загиблих. Крім того, за його словами, кількох людей могли викрасти зловмисники. Натомість ЗМІ повідомляють лише про 3 потерпілих.
Деталі стрілянини під Харковом
Про інцидент у фейсбуці повідомив нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. Також цю інформацію підхопили кілька проросійських телеграм-каналів. Додамо, що Кива очолює організацію "Патріоти – За життя"
Попередній схожий інцидент У Києві Нацкорпус та "силовий загін" Киви влаштували розбірки зі стріляниною
Усі вони переконують, що напад скоїли представники "Азову" та Нацкорпусу. Ті начеюто застосували як автоматичну, так і травматичну збро. У поліції наразі ні факт самої стрілянини, ні інформацію про загиблих не підтверджують: кажуть, що усе з'ясовують.
Крім того, Кива оприлюднив деталі інциденту у відеозверненні. За його словами, представники Нацкопусу та "Азову" перед тим, як відкрити вогонь, автобус заблокували.
Дивіться відео заяви Киви щодо стріялнини під Харковом
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