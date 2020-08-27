На трасі Київ – Харків невідомі розстріляли автобус з людьми. На ньому пересувалися члени організації "Патріоти – За життя". Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива повідомив про загиблих. Крім того, за його словами, кількох людей могли викрасти зловмисники. Натомість ЗМІ повідомляють лише про 3 потерпілих.

Деталі стрілянини під Харковом

Про інцидент у фейсбуці повідомив нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. Також цю інформацію підхопили кілька проросійських телеграм-каналів. Додамо, що Кива очолює організацію "Патріоти – За життя"

Попередній схожий інцидент У Києві Нацкорпус та "силовий загін" Киви влаштували розбірки зі стріляниною

Усі вони переконують, що напад скоїли представники "Азову" та Нацкорпусу. Ті начеюто застосували як автоматичну, так і травматичну збро. У поліції наразі ні факт самої стрілянини, ні інформацію про загиблих не підтверджують: кажуть, що усе з'ясовують.

Крім того, Кива оприлюднив деталі інциденту у відеозверненні. За його словами, представники Нацкопусу та "Азову" перед тим, як відкрити вогонь, автобус заблокували.

Дивіться відео заяви Киви щодо стріялнини під Харковом

За інформацією харківських ресурсів стріялнина сталася під Люботином.

Тим часом, у "Азові" та Нацкорпусі всі обвинувачення в свій бік відкинули та назвали Киву психічно хворою людиною.

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