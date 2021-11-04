Під Харковом школяра покалічило вибухом петарди: фото з місця інциденту

У Чугуївському районі Харківщини 3 листопада діти знайшли петарду й це призвело до трагічних наслідків. Пристрій вибухнув у руках підлітка та йому відірвало фалангу пальця.

Туди одразу викликали поліцію та швидку допомогу. Інцидент стався приблизно о 14:25 неподалік від села Коробочкине.

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Поїхали збирати капусту

Правоохоронці встановили, що 5 хлопців віком від 9 до 14 років тоді виїхали на поля. Вони мали збирати там залишки капусти.



Місце, де стався інцидент / Фото Нацполіції

Один зі школярів знайшов піротехнічний пристрій і відірвав чеку. Як наслідок, петарда вибухнула в руках 13-річного.



Залишки пристрою, який вибухнув / Фото Нацполіції

Швидку та поліцію викликали інші діти, що там були. Після цього потерпілого доставили до лікарні, а на місце події поїхали слідчі.



Правоохоронці досліджують місце вибуху / Фото Нацполіції

Схожа подія в регіоні

На початку травня до обласної лікарні Харківщини госпіталізували хлопчика, якому довелось ампутувати два пальці на руці. До цього призвів вибух петарди, який стався прямісінько в руках підлітка.

Проте це не єдине ушкодження, яке виявили. Окрім ушкодження кінцівок, у школяра діагностували контузію та опіки обличчя.