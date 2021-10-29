На дорозі лежали тіла: під Харковом сталося 2 смертельні аварії

Під Харковом і в самому місті за ранок 29 жовтня сталося одразу 2 смертельні аварії. В обох випадках людей збили на дорозі та вони померли ще до приїзду швидкої.

Очевидці зняли одразу кілька відео з місця трагедій. Їх оприлюднили в місцевих телеграм-каналах приблизно о пів на 10 годину ранку.

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Мертвий лежав посеред дороги

Одна з цих подій сталася на вулиці Марсельського. Там мікроавтобус Mercedes збив чоловіка. На одному із записів помітно, що жертву після інциденту накрили та тіло стікало кров'ю. Слід зазначити, що це було ще до приїзду швидкої допомоги.

Тіло лежить на дорозі після аварії на Марсельського: дивіться відео телеграму "Труха"

Інша трагедія трапилася неподалік від села Рай-Оленівка, що неподалік від Харкова. На записі не помітно жодних тіл, тому невідомо, кого саме збили. У цьому місці згодом утворився затор, оскільки поліцейські перекрили частину смуг траси.

Місце аварії біля села Рай-Оленівка: дивіться відео телеграму "Труха"

Інша аварія напередодні

Ввечері 28 жовтня в Харкові дівчина, яка їхала на авто Infiniti збила жінку на переході. Потерпіла відлетіла та потрапила під інше авто.

Жінка одразу загинула від отриманих травм. Її збили на проспекті Героїв Сталінграда приблизно за 100 метрів від того місця, де сталася жахлива ДТП з 16-річним мажором.