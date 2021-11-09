Деталі інциденту у Валках

У міській раді Валок заявили, що пам'ятник втратив свій зовнішній вигляд. Його відновлення потребує значних витрат.

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Хтось по-варварському зняв більшу частину мідного сплаву, який покривав бетонний постамент,

– наголосили у міській раді.



Під Харковом вандали знищили пам'ятник Павлу Грабовському / Фото Валківської міської ради

Крім того, невідомі пошкодили серце артоб'єкту "Я люблю Валки": "Валківчани та гості міста любили тут робити фото, це чудова візитка і прикраса нашого населеного пункту. На жаль, класне фото вже не вийде – частину "серця" відбили".

Зауважимо, що вандалів вже шукають правоохоронці.



Невідомі пошкодили артоб'єкт "Я люблю Валки" / Фото міськради



Вандалів вже шукають правоохоронці / Фото Валківської міської ради

У Львові розтрощили зупинку

У Львові вандали зруйнували зупинку громадського транспорту біля Парку культури та розваг. Невідомі розбили скло та повалили урну для сміття.

Спеціаліст відділу комунального господарства Галицької райадміністрації Тарас Ковальський запевнив, що цієї зупинки немає на балансі адміністрації. Однак підприємство, яке за неї відповідає, повідомлять про цей інцидент.