Потерпіла потрапила під колеса авто на пішохідному переході перед постом. Загиблій було 66 років.

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Боротьба за життя тривала понад пів години

Відомо, що жінку збив 71-річний водій Т3 Citroen Berlingo. Медики одразу ж прибули на місце трагедії. Вони намагалися врятувати потерпілу протягом 40 хвилин, але все було марним. На відео, яке зняли очевидці, видно, як лікарі старалися запустити її серце непрямим масажем.

У Пісочині жінка загинула під колесами авто на пішохідному переході: відео

Моторошна аварія з підлітками та позашляховиком у Харкові

У Харкові водій позашляховика 11 листопада зніс на "зебрі" хлопчика та дівчинку. Попри те, що діти переходили дорогу на зелене світло, порушник не пропустив їх.

Зрештою одного з потерпілих чоловік протягнув ще кілька метрів під бампером.

Згодом у крові неадекватного кермувальника знайшли метадон.

Що ж до потерпілих, то їх доправили до лікарні у стані середньої важкості.

Прокуратура наполягала, аби водієві встановили заставу в 10 мільйонів гривень, а не 340 тисяч, як було спершу. Це має унеможливити його вихід на волю і переховування від слідства.

Текст публікації "Труха Харків":

На пішохідному переході перед постом у Пісочині на смерть збили 66-річну жінку. Збив 71-річний водій Т3 Citroen Berlingo. Лікарі 40 хвилин намагалися реанімувати жінку, на жаль, не вдалося.