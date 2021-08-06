На Харківщині виявили небезпечний сир, який виготовляли в Польщі

Шкідливий сир, що містить добавку-стабілізатор, знайшли на Харківщині. Його привозили з Туреччини, а виробником є BEL POLSKA, Польща. Держпродспоживслужба закликає вилучити цей товар, якщо він раптом опиниться на прилавках у супермаркетах.

Шкідливу речовину виявила система швидкого реагування про харчові продукти 2 серпня. Повідомляють, що небезпечні продукти є у м'якому сирі.

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Польський сир з Туреччини

Наразі не кажуть, про яку саме харчову добавку-стабілізатор йдеться. Проте зазначають, що вона є досить шкідливою і її потрібно терміново вилучити з продажу.

Отримувачем продукту є компанія "Укрлогістика" на Київщині. Фірма не займається продажем, а лише зберігає та розвозить сир. Тому не відомо, до яких супермаркетів потрапив сир і чи взагалі потрапив.

Працівники Держпродспоживслужби закликають вилучити товар з магазинів, якщо його вже доставили. Також оператори ринку мають звернутися до відділу продовольчої служби у Харківській області.

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