На Харківщині виявили небезпечний сир, який виготовляли в Польщі

6 серпня 2021 , 15:39
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Джерело:

Держпродспоживслужба Харківщини

Шкідливий сир, що містить добавку-стабілізатор, знайшли на Харківщині. Його привозили з Туреччини, а виробником є BEL POLSKA, Польща. Держпродспоживслужба закликає вилучити цей товар, якщо він раптом опиниться на прилавках у супермаркетах.

Шкідливу речовину виявила система швидкого реагування про харчові продукти 2 серпня. Повідомляють, що небезпечні продукти є у м'якому сирі.

До теми Cмаколик з отрутою в Metro: у Харкові шукають небезпечне морозиво з Франції

Польський сир з Туреччини

Наразі не кажуть, про яку саме харчову добавку-стабілізатор йдеться. Проте зазначають, що вона є досить шкідливою і її потрібно терміново вилучити з продажу.

Отримувачем продукту є компанія "Укрлогістика" на Київщині. Фірма не займається продажем, а лише зберігає та розвозить сир. Тому не відомо, до яких супермаркетів потрапив сир і чи взагалі потрапив.

Працівники Держпродспоживслужби закликають вилучити товар з магазинів, якщо його вже доставили. Також оператори ринку мають звернутися до відділу продовольчої служби у Харківській області. 

Морозиво з отрутою

  • На жаль, це не перший випадок на Харківщині.
  • Нещодавно у мережі гіпермаркетів "Метро" виявили морозиво з отрутою.
  • Його виробником є фірма з Франції Mars Wrigley Confectionery.
  • Смаколик містив отруту – етиленоксид. Це безбарвний газ із солодким запахом.
  • Він діє повільно і має наркотичні властивості.
  • Загалом етиленоксид використовують для дезінфекції медичних шприців. 
Автор: Марта Кушка