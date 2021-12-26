Під Києвом спалахнула пилорама: горить понад тисячя квадратних метрів
26 грудня 2021 , 16:42Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У Бориспільському районі Київщини 26 грудня загорілась пилорама. Пожежу вдалось локалізувати, але боротьба з вогнем ще триває.
Займання виникло о 13:26 в селі Мартусівка. Площа пожежі склала понад 1 тисячу квадратних метрів.
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Чи є постраждалі
Попередньо відомо, що жертв та постраждалих немає. О 16:05 пожежу локалізували.
До гасіння вогню залучили 40 осіб та 12 одиниць техніки. З них від ДСНС – 30 осіб та 7 машин.
Пожежа на пилорамі / Фото ДСНС
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