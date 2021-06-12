Під Києвом спалахнув причеп "Нової Пошти": чи відшкодують людям гроші за посилки

Під Києвом 12 червня загорівся причеп "Нової пошти". У компанії розповіли, що загорання трапилось через одну з посилок у причепі.

Наразі не розповідають, які збитки від пожежі. Проте у компанії пообіцяли повернути людям гроші за посилки.

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"Нова пошта" компенсує людям вартість посилок

Причеп компанії загорівся в Жулянах на території терміналу "Нової Пошти". Пожежу швидко загасили рятувальники, але інші посилки постраждали.

Компанія виплатить компенсації клієнтам згідно з оголошеною вартістю відправлення,

– зазначили у "Новій Пошті".

У пресслужбі "Нової Пошти" розповіли, що причеп загорівся через одну з посилок, яка була завантажена у автомобіль. Тому закликали людей "не відправляти заборонені для перевезення вантажі, адже це може нашкодити здоров'ю людей або іншим відправленням".

Пожежі в Україні: коротко