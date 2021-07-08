Про цю подію в селі Новолатівка стало відомо ввечері 6 липня. Внаслідок неї загинув чоловік, якому було приблизно 33 роки (народився в 1988 році).

Інший випадок За метр від будинку: на Львівщині у подвір'ї виявили артилерійський снаряд – фото

Вибухотехніки встановили причину

Спершу про вибух повідомили місцевим правоохоронцям.

Вони одразу направили цей виклик і співробітникам ДСНС.

На місце поїхали вибухотехніки.

Вони встановили, що зірвався старий артилерійський снаряд АС-152 міліметри.

Потерпілий загинув одразу після вибуху.

Будівлі вибуховою хвилею не пошкодились.

Не торкайтеся таких предметів

У ДСНС закликали ніколи не торкатися вибухонебезпечних предметів. Слід зазначити, що старі снаряди вкрай небезпечні через свою нестабільність. Інколи вони можуть зірватись навіть від найменшого поштовху.

Якщо виявили боєприпас потрібно:

зафіксувати точний час, коли виявили;

відгородити місце, де лежить підозрілий предмет;

відвести людей подалі від підозрілої знахідки;

терміново повідомити до Cлужби порятунку "101" чи до поліції за номером "102".

Зверніть увагу! 9 квітня повідомили, що житель одного з сіл Миколаївського району зберігав у своєму будинку вибухові предмети. Зокрема, у чоловіка був артилерійський снаряд, який він використовував як підставку для хатніх справ.