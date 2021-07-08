Про цю подію в селі Новолатівка стало відомо ввечері 6 липня. Внаслідок неї загинув чоловік, якому було приблизно 33 роки (народився в 1988 році).

Інший випадок За метр від будинку: на Львівщині у подвір'ї виявили артилерійський снаряд – фото

Вибухотехніки встановили причину 

  • Спершу про вибух повідомили місцевим правоохоронцям.
  • Вони одразу направили цей виклик і співробітникам ДСНС.
  • На місце поїхали вибухотехніки.
  • Вони встановили, що зірвався старий артилерійський снаряд АС-152 міліметри.
  • Потерпілий загинув одразу після вибуху.
  • Будівлі вибуховою хвилею не пошкодились.

Не торкайтеся таких предметів

У ДСНС закликали ніколи не торкатися вибухонебезпечних предметів. Слід зазначити, що старі снаряди вкрай небезпечні через свою нестабільність. Інколи вони можуть зірватись навіть від найменшого поштовху.

Якщо виявили боєприпас потрібно:

  • зафіксувати точний час, коли виявили;
  • відгородити місце, де лежить підозрілий предмет;
  • відвести людей подалі від підозрілої знахідки;
  • терміново повідомити до Cлужби порятунку "101" чи до поліції за номером "102".