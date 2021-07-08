Під Кривим Рогом чоловік загинув від вибуху: хотів розібрати снаряд
8 липня 2021 , 12:22Читать новость на русском
Джерело:ДСНС Дніпропетровщини
Біля Кривого Рогу в Широківському районі трапилася трагедія через необдумане поводження з вибухонебезпечними предметами. Там чоловік вирішив розібрати старий боєприпас, однак той вибухнув у нього на подвір'ї.
Про цю подію в селі Новолатівка стало відомо ввечері 6 липня. Внаслідок неї загинув чоловік, якому було приблизно 33 роки (народився в 1988 році).
Інший випадок За метр від будинку: на Львівщині у подвір'ї виявили артилерійський снаряд – фото
Вибухотехніки встановили причину
- Спершу про вибух повідомили місцевим правоохоронцям.
- Вони одразу направили цей виклик і співробітникам ДСНС.
- На місце поїхали вибухотехніки.
- Вони встановили, що зірвався старий артилерійський снаряд АС-152 міліметри.
- Потерпілий загинув одразу після вибуху.
- Будівлі вибуховою хвилею не пошкодились.
Не торкайтеся таких предметів
У ДСНС закликали ніколи не торкатися вибухонебезпечних предметів. Слід зазначити, що старі снаряди вкрай небезпечні через свою нестабільність. Інколи вони можуть зірватись навіть від найменшого поштовху.
Якщо виявили боєприпас потрібно:
- зафіксувати точний час, коли виявили;
- відгородити місце, де лежить підозрілий предмет;
- відвести людей подалі від підозрілої знахідки;
- терміново повідомити до Cлужби порятунку "101" чи до поліції за номером "102".