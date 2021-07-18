Трагедія сталася у ніч проти 18 липня. Тіло закривавленого медбрата знайшли близько 4 ночі.
Резонансне Вбивав із цікавості: поліція затримала хлопця, який розстрілював випадкових людей у Стрию
Медбрата забили до смерті стільцем
Загиблим виявився 54-річний медичний працівник психоневрологічної лікарні у селі Гейківка. Тієї ж ночі з медзакладу зник 21-річний пацієнт. Його і підозрюють у вбивстві.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, пацієнт забив до смерті медпрацівника, ймовірно, стільцем. Правоохоронці розшукують зловмисника та почали розслідування за частиною 1 статті 115 про вбивство.
В одному з телеграм-каналів повідомили, що чоловік є агресивним і з ним краще уникати контакту.
Резонансні вбивства: нещодавні випадки
- Два вбивства сталися у Стрию Львівської області, скоєні зловмисником за схожим сценарієм. Чоловік, якого у них підозрюють, зізнався, що робив це із цікавості.
- Під Дніпром знайшли тіло Олександра Мироненка, який раніше розповів в програмі на телеканалі "Україна" на всю країну про знущання зі своєї дитини. У нього було перерізане горло.
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