Трагедія сталася у ніч проти 18 липня. Тіло закривавленого медбрата знайшли близько 4 ночі.

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Медбрата забили до смерті стільцем

Загиблим виявився 54-річний медичний працівник психоневрологічної лікарні у селі Гейківка. Тієї ж ночі з медзакладу зник 21-річний пацієнт. Його і підозрюють у вбивстві.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, пацієнт забив до смерті медпрацівника, ймовірно, стільцем. Правоохоронці розшукують зловмисника та почали розслідування за частиною 1 статті 115 про вбивство.

В одному з телеграм-каналів повідомили, що чоловік є агресивним і з ним краще уникати контакту.

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