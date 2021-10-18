Легковик збив підлітка вдень 18 жовтня. Поліція у коментарі 24 каналу розповіла, що правоохоронці оголосили план "Перехоплення".
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Деталі ДТП
Водій легковика збив 12-річного хлопчика. Після скоєння ДТП зловмисник не надав потерпілому допомогу та не викликав швидку. Він втік з місця події.
Постраждалого каретою швидкої допомоги відвезли до 8 міської лікарні. У хлопчика діагностували перелом правої ноги. Наразі тривають слідчі дії, щоб встановити деталі й причину аварії. Правоохоронці розшукують легковик Mitsubishi сірого кольору.
Під Києвом чоловік збив дитину і втік
- 14 жовтня у Броварах чоловік збив 12-річну дівчинку на пішохідному. Після ДТП він одразу втік.
- Швидку потерпілій викликали свідки події. Медики відвезли підлітка до лікарні.
- На пошуки зловмисника орієнтували всі наряди поліції, а по всій Київській області ввели спеціальну операцію.
- Згодом поліцейські знайшли автівку порушника у Борисполі.