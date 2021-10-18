Під Кривим Рогом водій Mitsubishi збив дитину і втік з місця аварії

У селищі Широке біля Кривого Рогу Mitsubishi влетів у 13-річного хлопчика. Після аварії водій одразу втік. Хлопчика з переломом ноги відвезли до лікарні.

Легковик збив підлітка вдень 18 жовтня. Поліція у коментарі 24 каналу розповіла, що правоохоронці оголосили план "Перехоплення".

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Деталі ДТП

Водій легковика збив 12-річного хлопчика. Після скоєння ДТП зловмисник не надав потерпілому допомогу та не викликав швидку. Він втік з місця події.

Постраждалого каретою швидкої допомоги відвезли до 8 міської лікарні. У хлопчика діагностували перелом правої ноги. Наразі тривають слідчі дії, щоб встановити деталі й причину аварії. Правоохоронці розшукують легковик Mitsubishi сірого кольору.

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