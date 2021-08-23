Нещасний випадок трапився 22 серпня близько 12:30. Постраждала відпочивала на території туристичної бази.
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Відомо, що катер під час плавання зіткнувся з відпочивальницею. На місце події викликали швидку. Жінці довелося ампутувати праву руку.
Медики доставили постраждалу в міську лікарню №2, розташованому в Кривому Розі. Усі подробиці інциденту встановлюють правоохоронці.
Аварії та нещасні випадки на Дніпропетровщині
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