Випив горілку на кладовищі: під Одесою 6-річного хлопчика госпіталізували з сильним отруєнням

В одному з сіл Дальницької територіальної громади в Одеському районі дитина знайшла на кладовищі горілку та отруїлася. 6-річний хлопчик потрапив до лікарні, а його мамі загрожує покарання.

Правоохоронці повідомили, що склали протокол на жінку 10 травня, однак, коли саме трапився цей інцидент – невідомо.

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Дитина ходила на кладовище зі своїми друзями.

Вони збирали там солодощі, які залишають на могилах у поминальні дні.

На одному з надгробків він побачив склянку з горілкою та вирішив випити.

Згодом дитину госпіталізували з інтоксикацією організму.

Наразі з хлопчиком вже все добре та лікарі вже готують його до виписки.

Що загрожує матері потерпілого

Правоохоронці склали на 39-річну жінку протокол за статтею про невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною та її виховання. Вона передбачає штраф від 850 до 1 700 гривень.