81-річна жінка загинула під колесами вантажного потяга під Одесою. Жінка переходила колію у недозволеному місці.

Трагедія сталася 7 квітня поблизу залізничної станції Одеса – Застава 1. Очевидців розповіли, що пенсіонерка стрибнула на колії перед наближенням локомотиву.

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Машиніст, помітивши це, негайно застосував екстрене гальмування. Проте через коротку відстань, на жаль, йому не вдалося вчасно зупинити транспорт.

Пенсіонерка загинула під потягом на Одещині: відео

Слідчі вже внесли відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне убивство з позначкою "самогубство". Правоохоронці встановлюють усі обставини.

Інша трагедія в Одесі

Наприкінці лютого під колеса потягу в Одесі потрапила 13-річна дівчина. Коли машиніст побачив дитину, почав подавати попереджувальні сигнали. Проте вона не відреагувала.

Натомість навпаки – лягла прямо на рейки. Чоловік застосував екстрене гальмування, але не встиг зупинити потяг. Травми дівчинки були несумісні з життям.