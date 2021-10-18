Подія сталася в селі Усатове 17 жовтня. Кажуть, що чоловік мав ще із собою пістолет. Поліцейські вчасно прибули на місце, але відмовити від вчинку його не змогли.

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Зачинився в будинку і погрожував підірвати себе

Чоловік зачинився у власному будинку з гранатою і пістолетом. Він погрожував підірвати вибухівку і підпалити будинок. Правоохоронці довгий час вели з чоловіком переговори, проте так і не змогли відмовити його. Спочатку мешканець підпалив будинок, а потім – підірвав гранату.



Під Одесою чоловік підірвав себе гранатою і підпалив будинок / Фото УСІ

Поки точну причину вчинку загиблого встановлюють правоохоронці. За попередньою інформацією, напередодні трагедії в його родині стався конфлікт.



Чоловіка врятувати не вдалося / Фото УСІ

У Києві чоловік погрожував підірвати будинок