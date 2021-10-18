Під Одесою чоловік підпалив будинок і підірвав себе гранатою

18 жовтня 2021 , 10:35
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Джерело:

УСІ

На Одещині чоловік близько 60 років підпалив будинок, а потім підірвав себе гранатою. За даними ЗМІ, він помер. Причиною такого вчинку міг стати конфлікт у сім'ї, який стався напередодні.

Подія сталася в селі Усатове 17 жовтня. Кажуть, що чоловік мав ще із собою пістолет. Поліцейські вчасно прибули на місце, але відмовити від вчинку його не змогли.

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Зачинився в будинку і погрожував підірвати себе

Чоловік зачинився у власному будинку з гранатою і пістолетом. Він погрожував підірвати вибухівку і підпалити будинок. Правоохоронці довгий час вели з чоловіком переговори, проте так і не змогли відмовити його. Спочатку мешканець підпалив будинок, а потім – підірвав гранату.


Під Одесою чоловік підірвав себе гранатою і підпалив будинок / Фото УСІ

Поки точну причину вчинку загиблого встановлюють правоохоронці. За попередньою інформацією, напередодні трагедії в його родині стався конфлікт.


Чоловіка врятувати не вдалося / Фото УСІ

У Києві чоловік погрожував підірвати будинок

  • У Подільському районі мешканець будинку неадекватно поводився та кричав з балкона.
  • До того ж чоловік погрожував підірвати будинок.
  • Коли на місце прибули поліцейські, то зловмисник просто спав удома.
  • Правоохоронці розбудили його й чоловік знов почав лаятися. Зловмисника затримали й відвезли до лікарні.
  • Йому могло загрожувати позбавлення волі від 2 до 6 років.
Автор: Марта Кушка