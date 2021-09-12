Під Одесою чоловік прийшов із заявою про крадіжку в поліцію і помер у туалеті райвідділку

12 вересня 2021 , 03:04
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Джерело:

поліція Одеської області

У відділенні поліції Чорноморська Одеської області 11 вересня сталася надзвичайна подія. Просто у приміщенні раптово помер один із заявників.

Чоловік прийшов до правоохоронців, аби повідомити про крадіжку. Згодом його тіло виявили у вбиральні.

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Дивна смерть у райвідділку поліції на Одещині: що відомо

Приблизно о 15 годині 11 вересня у відділенні поліції №2 Чорноморська в Одеській області виявили мертвого чоловіка. Тіло було у вбиральні, за попередньою інформацією – без ознак насильницької смерті.

  • У поліції вказали, що займаються розслідуванням інциденту.
  • Поточна кваліфікація події – природня смерть.

Про померлого відомо таке:

  • Це 39-річний мешканець Чорноморська. До поліції він потрапив як заявник.
  • Чоловіка доправили у відділок із місцевого супермаркету працівники поліції охорони.
  • Він сам до них звернувся, аби повідомити про крадіжку гаманця.
  • Безпосередньо у відділку заявник попросився у вбиральню.
  • Вже за кілька його знайшли мертвим.
  • Медики прибули на місце оперативно, але змогли тільки констатувати смерть чоловіка.

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Автор: Олесь Друкач