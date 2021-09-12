Під Одесою чоловік прийшов із заявою про крадіжку в поліцію і помер у туалеті райвідділку

У відділенні поліції Чорноморська Одеської області 11 вересня сталася надзвичайна подія. Просто у приміщенні раптово помер один із заявників.

Чоловік прийшов до правоохоронців, аби повідомити про крадіжку. Згодом його тіло виявили у вбиральні.

Дивіться також В Одесі поліція жорстоко затримала чоловіка, бо той перевищив швидкість: відео інциденту

Дивна смерть у райвідділку поліції на Одещині: що відомо

Приблизно о 15 годині 11 вересня у відділенні поліції №2 Чорноморська в Одеській області виявили мертвого чоловіка. Тіло було у вбиральні, за попередньою інформацією – без ознак насильницької смерті.

У поліції вказали, що займаються розслідуванням інциденту.

інциденту. Поточна кваліфікація події – природня смерть.

Про померлого відомо таке:

Це 39-річний мешканець Чорноморська. До поліції він потрапив як заявник.

Чоловіка доправили у відділок із місцевого супермаркету працівники поліції охорони.

Він сам до них звернувся, аби повідомити про крадіжку гаманця.

Безпосередньо у відділку заявник попросився у вбиральню.

Вже за кілька його знайшли мертвим.

Медики прибули на місце оперативно, але змогли тільки констатувати смерть чоловіка.

Інші резонансні новини про правопорушення 11 вересня