Під Одесою чоловік прийшов із заявою про крадіжку в поліцію і помер у туалеті райвідділку
12 вересня 2021 , 03:04Читать новость на русском
Джерело:поліція Одеської області
У відділенні поліції Чорноморська Одеської області 11 вересня сталася надзвичайна подія. Просто у приміщенні раптово помер один із заявників.
Чоловік прийшов до правоохоронців, аби повідомити про крадіжку. Згодом його тіло виявили у вбиральні.
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Дивна смерть у райвідділку поліції на Одещині: що відомо
Приблизно о 15 годині 11 вересня у відділенні поліції №2 Чорноморська в Одеській області виявили мертвого чоловіка. Тіло було у вбиральні, за попередньою інформацією – без ознак насильницької смерті.
- У поліції вказали, що займаються розслідуванням інциденту.
- Поточна кваліфікація події – природня смерть.
Про померлого відомо таке:
- Це 39-річний мешканець Чорноморська. До поліції він потрапив як заявник.
- Чоловіка доправили у відділок із місцевого супермаркету працівники поліції охорони.
- Він сам до них звернувся, аби повідомити про крадіжку гаманця.
- Безпосередньо у відділку заявник попросився у вбиральню.
- Вже за кілька його знайшли мертвим.
- Медики прибули на місце оперативно, але змогли тільки констатувати смерть чоловіка.