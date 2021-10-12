Рідкісну монету знайшов житель Одещини. Своєю знахідкою щасливець похвалився в мережі 10 жовтня. Люди були вражені "скарбом" і радо вітали власника монети.

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Чим особлива монета

Монета номіналом 50 копійок 1992 року штамп 2.1БАм вважається дуже рідкісною. Серед її основних особливостей: на лицьовій стороні перше гроно має 5 ягід, а третє – 4 ягоди. З інших відмінностей – на аверсі та реверсі товщий герб в зернах колосків і формі листя.

Одеська область, мало до інфаркту не довела,

– зізнався щасливець.



Під Одесою знайшли цінну монету / Фото з фейсбуку "Аверс Василь Бегіш"

Монета має опуклий товстий тризуб, на відміну від втисненого в "англійок". Ті монети карбували англійськими штемпелями, під час якого застосовувалися різні штампи. Через помилку в ескізах щит вийшов опуклий.

Зауважте! В середньому на аукціонах за неї дають близько 10 тисяч гривень. Узимку 2020 року на Violity 50 копійок 2.1б з товстим гербом продали за 10 031 гривню, а наприкінці вересня 2021-го – за 9 612 гривень.

Як реагують люди

Користувачі мережі й фахівці вражені знахідкою і радо вітають власника монети. Ось кілька реакцій: