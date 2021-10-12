Під Одесою чоловік знайшов рідкісну монету за 10 тисяч гривень
Джерело:фейсбук "Аверс Василь Бегіш"
Під Одесою знайшли рідкісну монету 1992 року випуску номіналом 50 копійок штамп 2.1БАм. Таку монету знаходили лише кілька разів. В середньому на аукціонах за неї пропонують 10 тисяч гривень.
Рідкісну монету знайшов житель Одещини. Своєю знахідкою щасливець похвалився в мережі 10 жовтня. Люди були вражені "скарбом" і радо вітали власника монети.
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Чим особлива монета
Монета номіналом 50 копійок 1992 року штамп 2.1БАм вважається дуже рідкісною. Серед її основних особливостей: на лицьовій стороні перше гроно має 5 ягід, а третє – 4 ягоди. З інших відмінностей – на аверсі та реверсі товщий герб в зернах колосків і формі листя.
Одеська область, мало до інфаркту не довела,
– зізнався щасливець.
Під Одесою знайшли цінну монету / Фото з фейсбуку "Аверс Василь Бегіш"
Монета має опуклий товстий тризуб, на відміну від втисненого в "англійок". Ті монети карбували англійськими штемпелями, під час якого застосовувалися різні штампи. Через помилку в ескізах щит вийшов опуклий.Зауважте! В середньому на аукціонах за неї дають близько 10 тисяч гривень. Узимку 2020 року на Violity 50 копійок 2.1б з товстим гербом продали за 10 031 гривню, а наприкінці вересня 2021-го – за 9 612 гривень.
Як реагують люди
Користувачі мережі й фахівці вражені знахідкою і радо вітають власника монети. Ось кілька реакцій:
- Круть крутяцька, мої вітання!
- Я розумію штамп 2.2. А тут 2.1 БАм!!! З розряду очевидного-неймовірного. Мої вітання!
- Добридень. Поздоровляю!!! Дуже-дуже рідкісна 2.1 БА, красуня, іншими словами - мрія колекціонера!
- 2.1 БАм - мої очі правильно бачать? Просто "жир"!!! Вітання.
- З 4 ягідками в 3 грона реверсу зустрічається дуууже рідко.