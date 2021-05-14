На Балтській дорозі в Одесі розстріляли автомобіль. Після цього зловмисники втекли на автомобілі. Як наслідок, одна людина отримала вогнепальне поранення. У мережі опублікували відео з місця події.

Постраждав водій розстріляного автомобіля, якому приблизно 30 років (народився в 1979 році). Наразі його вже доставили в лікарню з пораненням ноги.

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Автор відео з місця події розповів, що зловмисники були на темно-синьому Daewoo lanos. За словами чоловіка, це трапилося неподалік від заводу "Більшовик". Нападників було 4.

Яка причина нападу – поки невідомо. Відео з місця з'явилося приблизно о 3 годині дня, однак там точний час нападу не повідомили.

Як пише телеграм-канал "Одесса info", автомобіль нападників наразі в розшуку. Також опублікували номерний знак авто, який свідчить про те, що автомобіль зареєстрований на Одещині.

Місце події після стрілянини: відео телеграм-каналу "Одесса info"